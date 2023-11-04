الغموض يسيطر على برومو حكاية روحى فيك.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “روحى فيك” البرومو الدعائى للعمل والذى من المقرر أن يعرض غدا الأحد على قناة ON.

ويسيطر على برومو الحكاية الرابعة من مسلسل “55 مشكلة حب” حيث تتسم بالغموض والإثارة والتشويق.

ويشارك عائشة بن أحمد بطولة منذر رياحنة الذى انضم حديثا للعمل ويقدم شخصية مريض نفسى.

ويقوم ببطولة حكاية "روحى فيك" كل من عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

مسلسل روحى فيك

وقال السيناريست أحمد عثمان، بأن حدوتة «روحى فيك» مليانة مواقف رومانسية تتخللها الأحداث التشويقية والرعب النفسي، مردفاً، بأنها تدور حول ألغاز محيرة تكشفها الحلقات أثناء المشاهده، مشيرًا، بأنها تضع المشاهد فى حاله من الترقب المستمر بأن يلهث دائماً لرؤيتها لمعرفة سرد أحداثها أثناء عرضها، لافتاً، بأنه يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وكافة الجهات الصحفية والإعلامية والنقاد سوياً خلال طرحها على الشاشة الذهبية قريبًا.

وكما أشاد عثمان بروعة ورؤية المخرج محمد لطفى الذى أضاف للعمل عمق جديد من جميع النواحى الفنية، التى تجذب الرؤية البصرية لها ليزداد بريق منتجها النهائى، لاسيما أيضًا، بخلاف قيادته وإدارته المحنكه وبصمته الفريدة طوال مدة التصوير وغيرها.

وأضاف عثمان بأن نجوم وصناع حكاية «روحى فيك»، يواصلون خلال هذه الأيام إستئناف تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية والخارجية المتبقية فى عدد من أماكن التصوير المتفرقة بصورة مكثفة، للإنتهاء من سرد أحداث هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش قريبًا.

وأعرب عثمان عن سعادته، بأن كواليس العمل تزال آنذاك ممتعة مع جميع كاست وكرو هذا العمل الذى يتعاون معهم لأول مرة وتشرف بالعمل معهم، واصفاً؛ بأنهم الشباب المحترفين فى عالم الفن لهذا الجيل مؤكدًا، على أنهم نجوم محنكين ذات خبرة معتقة فنياً لأبعد مدى، مضيفاً أيضًا، بأن الداعم الرئيسي بإكتشاف قلمه هو المنتج أحمد عبد العاطى الذى يعد له بمثابة شهادة ميلاده وبوابة العبور لدخوله عالم الدراما.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.