بلينكن يؤكد وجهة النظر الأمريكية حول وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة سيترك حركة حماس الفلسطينية في مكانها ويسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

أدلى بلينكن بتصريحاته في مؤتمر صحفي في عمان، إلى جانب نظيريه الأردني والمصري اللذين حثيا مرارا وتكرارا على وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية.

كما سُئل أنتوني بلينكن عن كيفية استجابته للدعوات لوقف إطلاق النار. وقال إن وجهة النظر الأمريكية هي أن وقف إطلاق النار الآن سيترك حماس في مكانها.

وقال: من المهم إعادة التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ومن المهم جدًا أيضًا الطريقة التي تفعل بها إسرائيل ذلك.

وقال إن الهدنة الإنسانية ستؤدي إلى زيادة المساعدات التي تصل إلى غزة إلى أقصى حد، والولايات المتحدة "تركز على هذا".

سُئل المسؤولون المصريون والأردنيون عما إذا كانوا منخرطين في محادثات حول مستقبل غزة بدون حماس. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الأمر سابق لأوانه في هذا الوقت.

وقال سامح شكري: علينا أن نركز على الموضوع المطروح. مضيفا أن السياق العام للصراع يحتاج إلى معالجة أولاً.