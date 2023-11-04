الغرف التجارية: مقاطعة الشركات تضر بالاقتصاد المصري وتؤدي إلى تسريح العمالة

كشف علاء عز، أمين عام الاتحاد العام لـ الغرف التجارية، عن رأيه في الحملات الداعية لمقاطعة بعض المنتجات والشركات الأجنبية؛ بدعوى دعمها لإسرائيل في حرب غزة، قائلاً: “إحنا كاتحاد الغرف التجارية، عملنا مع الغرفة الإسلامية، صندوق لدعم فلسطين، وجزء كبير من القوافل طالعة من عندنا، ولا جدال في دعمنا للشعب الفلسطيني، ولكننل أيضا ندعم مصر".

وأكد خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة“ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن إيرادات الشركات الحاملة لعلامات تجارية عالمية، لا تشكل واحدا في الألف من إيرادات الشركات الكبيرة”.

وواصل: "حتى لو قفلت الأنشطة كلها في الوطن العربي؛ مش هيحسوا بيها، ومن ثم لن يتحقق الشق العقابي كأثر محسوس، والدليل أن أسهم الشركات المقاطعة، ارتفعت بنسب بين 15إلى 20%.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية بمفرده يشغل أكثر من 3 ملايين شخص بشكل مباشر وغير مباشر، قائلاً: "كل عامل في كل شركة وراه 10 آخرين في صناعات أخرى، في دورات إنتاجية، وأن نصيب المستثمر المصري أو العربي والشركات الخادمة لهم تشكل 95% من الإيرادات".

وأردف: “ناموسة قرصتني في إيدي، رحت قاطع إيدي، ونحن في وضع اقتصادي لا نحسد عليه”، متسائلا: "لو المقاطعة لازم تحصل؛ ليه مش بتقاطعوا فيسبوك وتويتر، وملاكها من أكبر الداعمين لإسرائيل".