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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلص من الأرق؟.. 6 خطوات تساعدك

الأرق
الأرق

يعد الأرق من المشكلات التي تدمر الصحة حيث إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعل الإنسان غير قادر على ممارسة الكثير من أنشطة الحياة.

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نصائح يمكن أن تساعدك في التغلب على الأرق

كشف موقع هيلثي عن نصائح يمكن أن تساعدك في التغلب على الأرق

ممارسة الرياضة: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم بعدة ساعات، حيث يمكن أن تزيد من مستويات اليقظة وتعيق النوم.

تنظيم الروتين اليومي: حاول أن تحدد جدولًا منتظمًا للنوم والاستيقاظ في نفس الأوقات يوميًا، حتى يتم تعويض الجسم على النوم الجيد وتعزيز النوم المريح.

تهيئة بيئة النوم الملائمة: قم بتوفير بيئة مريحة ومظلمة وهادئة في غرفة النوم. استخدم وسائل مساعدة مثل الستائر المعتمة أو الأقنعة العينية لمنع دخول الضوء، واستخدم وسائد وأغطية مريحة.

تجنب المنبهات قبل النوم: قبل النوم، حاول تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والكولا، وتجنب التدخين وتناول الوجبات الثقيلة والحارة قبل النوم.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: قبل النوم، قم بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، واليوغا، والتأمل، واستخدام تطبيقات الاسترخاء والموسيقى الهادئة للمساعدة في تهدئة العقل والجسم.

الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية: قبل النوم، حاول تجنب استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب لفترة من الوقت قبل النوم، حيث يمكن أن يؤثر ضوء الشاشة الزرقاء على إفراز هرمون الميلاتونين ويعيق النوم.

تجنب القلق والتوتر: قبل النوم، حاول الاسترخاء وتفريغ القلق والتوتر من خلال ممارسة تقنيات التأمل أو الكتابة أو الاستماع إلى الموسيقى المهدئة.

إذا استمرت مشكلة الأرق وتأثرت حياتك اليومية بشكل كبير، يفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك نحو العلاج المناسب.

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