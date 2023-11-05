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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير في العلاقات الدولية: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال ترفض الهدنة الإنسانية و وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، رغم الضغط الدولي؛ وذلك بسبب التعنت وتحدي العالم الذي تقوم به إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن الآلاف يتظاهرون في واشنطن؛ تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، ولكن لم تتمكن كل هذه الضغوط من إثناء حكومة الحرب الإسرائيلية عن قرارها.

حكومة الحرب


وأضاف أن إسرائيل ترفض الهدنة الإنسانية؛ لأن حكومة الحرب تعرف أن انتهاء الحرب يعني انتهاء مستقبلها، ونتنياهو أصبح تاريخه كله على المحك، وسيحاسب على كل هذا الفشل إذا انتهت الحرب.

وأشار إلى أنه رغم الضغوط الدولية، والمظاهرات التي تعم العالم؛ إلا أن  إسرائيل تستعمل الورقة الإنسانية في حالة الحرب على الفلسطينيين، من خلال سياسية التجويع، وقطع الكهرباء، ومنع الماء، مع استمرار القصف الشامل.

استمرار القصف إطلاق النار إكسترا نيوز استمرار الحرب الحكومة الإسرائيلية

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