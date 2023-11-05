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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 مواطنين بقرية خارج القدس عقب التوغل العسكري الإسرائيلي

صدى البلد

استشهد ثلاثة فلسطينيين في مدينة أبو ديس بالضفة الغربية المحتلة خارج القدس بعد أن نفذت القوات الإسرائيلية توغلاً عسكرياً في وقت مبكر من صباح الأحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن القتلى هم نبيل حلبية (20 عاما) وموسى زعرور (22 عاما) ومهند عفانة (20 عاما) وأصيب عدد آخر.

وبحسب شهود عيان ومقاطع فيديو حصلت عليها شبكة CNN، فإن آليات عسكرية إسرائيلية دخلت بلدة أبو ديس، وحاصرت منزل المواطن نبيل حلبية.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو القوات الإسرائيلية المتمركزة على سطح قريب وهي تطلق نيرانًا كثيفة باتجاه المنزل. وذكر شهود عيان أن جرافة إسرائيلية قامت بهدم المنزل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في المنطقة.

وتظهر صور ما بعد الحادث الحطام في كل مكان، والدماء متناثرة على الأرض والجدران، وندوب الرصاص التي تخدش السقف.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، دخلت قوات شرطة الحدود والجيش الإسرائيلي إلى أبو ديس “لإلقاء القبض على شخص مطلوب نفذ هجومًا بإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة”.

واضاف البيان إن القوات الإسرائيلية 'تعرفت على المشتبه به في القرية وطاردته ومن ثم قامت بعملية في محيط منزله'.

وزاد البيان أن 'المشتبه به أطلق النار باتجاه القوات التي ردت بإطلاق النار وحاصرت منزله'.

وأكد البيان أن قوات الاحتلال هدمت منزل المشتبه به وقتلته، دون تسميته.

وأضاف: 'بالإضافة إلى ذلك، أثناء تطهير القوات للمكان، وقعت أعمال شغب، شملت إلقاء عبوات ناسفة على القوات، التي ردت بإطلاق النار وأصابت ثلاثة مشتبه بهم'.

 

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