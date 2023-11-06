أخبار الفن| هالة صدقي تتبنى حملة تبرع لصالح أهل غزة.. قرار عاجل من مصطفى كامل في أول ظهور له بعد الحادث

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

تبنت الفنانة هالة صدقي حملة تبرع داخل لوكيشن تصوير كتف قانوني لصالح أهل غزة وذلك بمشاركة جميع أفراد فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم باسم سمرة والمخرج سامح عبد العزيز.

وقالت هالة صدقي في الفيديو أن الجميع يشعر بغضب وحزن شديد لما يحدث لأهلنا فى غزة ولكن لابد من الجميع أن يعمل لدعمهم ماديا والتبرع لهم سواء بالغذاء او الدواء.



طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل الموسيقار بليغ حمدي والذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 .



الحفل يحيه كل من السورية أصالة نصري، اللبنانية نانسي عجرم، التونسي صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأسعار مختلفة الاولى بـ 2,500 ريال سعودي بينما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 1,800 ريال سعودي والفئة الثالثة 950 ريال سعودي أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 650 ريال سعودي اما الفئة الخامسة والأخيرة فتصل سعرها إلى 350ريال سعودي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد فهمي حيث أنه من مواليد 6 نوفمبر عام 1980.

نبذة عن حياة أحمد فهمي

ولد أحمد فهمي في القاهرة، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث كون في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم تمر هندي للإنتاج الفني. وقدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة.

وكان أنجحها فيلم رجال لا تعرف المستحيل لفتت الفكرة نظر محمد حفظي الذي كان وقتها يتجه للإنتاج وبالفعل أنتج لهم مسلسل أفيش وتشبيه، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى النقد والإيرادات.

وصل المطرب صابر الرباعي إلى السعودية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، وذلك استعداد للمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي والمفترض اقامتها يوم الخميس القادم والموافق يوم 9 من شهر نوفمبر الحالي.



ومن المفترض أن يقوم صابر الرباعي بعمل بروفات خاصة لقائمة الأغاني التى يقدمها على المسرح من ألحان بليغ حمدي، كما ينتظر وصول باقى المطربين المشاركين فى الحفل لعمل البروفات معهم.



طرحت الشركة المنظمة تذاكر حفل الموسيقار بليغ حمدي والذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 .





حذف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال المنشور الذى قام بكتابته لمهاجمة بيومي فؤاد، بسبب الفيديو المنتشر له عقب عرض مسرحية زواج اصطناعي.



وكان عبد الرحيم قد كتب منشورا هاجم فيه بيومي فؤاد كتب فيه: “خسارة والله هو لو في آخر العرض عيط للجمهور وقالهم يا جماعة احنا بنحب الفلوس وجينا عشان الفلوس ومستعدين نقعد 15 يوم تاني لو زودوا الفلوس كان الجمهور هناك سقف وضحك وصدق والجمهور هنا ضحك وصدق”.

وتابع: "لكن انك تقفل العرض الكوميدي بمشهد تراجيدي ده يبقى خيانة لنوع الدراما اللي انت بتقدمها وده مش صح مهنياً".

أحال النقيب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية رئيس لجنة العمل بالشرقية إلى التحقيق، وذلك بعد السماح للعازف محمد عبد السلام لإحياء أحد الأفراح هناك بعد قرار النقابة بإيقافه عن العمل.



كما حول أيضا مصطفى كامل عدد من رؤساء لجان العمل بعدد من الحفاظات بسبب السماح للعازف عبد السلام بإحياء حفلات غنائية دون تحرير محضر ضده.



جاء ذلك فى اجتماع مجلس ادارة الخاص بالنقابة هذا الأسبوع وقام مصطفى كامل بنشر فيديو من داخل هذا الاجتماع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول لمصطفى كامل بعد تعافيه من الحادث الذى تعرض له مؤخرا.

