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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير منشية عبد المنعم رياض بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا مكان للعشوائيات ولا للمناطق غير المخططة في الجمهورية الجديدة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى.

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حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى  رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمره التي تؤثر على الاسفلت لذالك تم رصفه بالخرسانة ، بالاضافة الي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

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واشار محافظ الغربية الى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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