إزالة 71 تعديا على الأرض الزراعية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على رقعة الأرض الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء باعتبارها أمن قومي ، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة بتقديم الموظفين المتقاعسين و المخالفين للنيابة العامة والجهات المختصة وتطبيق القانون على المتعدين.

ونفذت الوحدات المحلية في سمالوط والمنيا ومغاغة حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف منها 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقريتي قلوصنا ومنقطين بمركز سمالوط إلى جانب إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى البرجاية ودمشير وصفط الخمار بمركز المنيا، وإزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية بقريتي ميانة وطنبدى وشم وآبا بمركز مغاغة.

وفى مراكز بنى مزار ومطاى وديرمواس تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة، منها 24 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري شلقام – الحسينية- أبو جرج- بنى على – صندفا وبحي شرق المدينة، وفى مطاى تم إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمنبال وبردنوها وحى غرب المدينة ، وإزالة حالتى تعد بقرية دلجا مركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين