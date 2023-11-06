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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب رعدية وأمطار على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط توزيعات الطقس تشير إلى ظهور السحب الرعدية وإشارات البرق على مناطق من أقصى الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، قد تمتد إلى مدينتي حلايب وشلاتين وتصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن حالة الطقس الساعات القادمة، يكون أجواءه لطيفة على  كافة نحاء البلاد، ومع تقدم ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس 

 

فرص سقوط الأمطار 

 

وتستمر فرص الأمطار على البلاد خلال الطقس غدا، الثلاثاء، بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة من حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 درجة
السواحل الشمالية 19 درجة
جنوب سيناء 24 درجة
شمال الصعيد 18 درجة
جنوب الصعيد 23 درجة 

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