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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل صدى البلد: رئيسة المفوضية الأوروبية اقتنعت بوجهة النظر المصرية تجاه القضية الفلسطينية

مجدي يوسف
مجدي يوسف

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن الخطاب السياسي الأوروبي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدأ يتغير.

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وأضاف مراسل صدى البلد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أرسولا فودن دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أشارت إلى ضرورة وجود قوات دولية بقطاع غزة لحفظ السلام".

وأشار  مجدي يوسف: "أرسولا فودن دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت معارضتها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأوضح: "أرسولا فودن دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اقتنعت بشأن بوجهة نظر الرئيس السيسي بشأن بعض المواقف في القضية الفلسطينية"، متابعا: "لا أحد يريد وقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي".

واسترسل: "الاتحاد الأوروبي يتحدث عن هدنة إنسانية فقط بشأن قطاع غزة، ويرفض حصار قطاع غزة من قبل إسرائيل".

وعلق مجدي يوسف قائلا: فون دير لاين أكدت أن مصر أكثر دولة عليها ضغوط بسبب تلك الحرب، مع ضرورة تقديم مساعدات للقيادة السياسية؛ باعتبارها المفتاح الأساسي للشرق الأوسط.

واستكمل: رئيسة المفوضية الأوروبية اقترحت وجود قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة بالشرق الأوسط.

وأكد مراسل قناة صدى البلد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت معارضتها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، علاوة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع عدم جواز استهداف إسرائيل المدنيين والعزل.

 

مراسل صدى البلد الرئيس السيسي غزة قطاع غزة

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