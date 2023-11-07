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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تصدر تعلميات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين في التقدم  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي..آثار القاهرة:18 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

 

 

جامعة حلوان تعلن بدء تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرنامج السياحة و الضيافة التدريبي

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة ب كلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

 

12 نوفمبر.. ختام معرض المنتجات المصرية في جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس معرضها للمنتجات المصرية دعماّ للصناعة الوطنية واستمراراً لنجاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس المقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 

اثار القاهرة : 18 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

 

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول أساسيات التعليم المدمج.... اليوم

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

جامعة عين شمس تصدر تعلميات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين في التقدم  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

اصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعلميات عاجلة لإعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بشأن  الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة  2023 
في مجالاتها المتنوعة

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