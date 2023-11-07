أخبار التعليم.. جامعة عين شمس تصدر تعلميات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين في التقدم  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي..آثار القاهرة:18 نوفمبر بدء امتحانات الميدتيرم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

يعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة ب كلية الآداب جامعة حلوان، عن عقد البرنامج التدريبي بعنوان "اللغة الإنجليزية في مجال السياحة والضيافة"، وذلك بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق.

تواصل جامعة عين شمس معرضها للمنتجات المصرية دعماّ للصناعة الوطنية واستمراراً لنجاح معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس المقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعلميات عاجلة لإعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشأن الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة 2023

في مجالاتها المتنوعة