استثمارات بالمليارات| ماذا يحدث في بورصة مصر خلال النصف الأول من 2024؟

تحرص الحكومة على التنسيق الدائم مع إدارة البورصة المصرية، وتعمل على دعم الخطط الطموحة التي تستهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري، وتيسير الخدمات من خلال التحول الرقمي، لزيادة قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات.

وذلك من أجل استفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.

أسهم إسلامي في بداية 2024

وفي هذا الصدد، تسعى بورصة مصر لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.

ويقول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن بورصة مصر تسعى لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام المقبل، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.

وأضاف الشيخ، في تصريحات له، أن المؤشر سيتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تتحدث مع 3 إلى 4 شركات من القطاع الخاص متوسطة الحجم لقيدها بالسوق المالية، منوهاً إلى أن البورصة تعمل على إطلاق حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة عبر "السوشيال ميديا" بالمشاركة مع شركات السمسرة الراغبة في ذلك، من أجل تنشيط السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

وتعمل البورصة المصرية على إطلاق حملات ترويجية للاستثمار بالبورصة عبر "السوشيال ميديا" بالمشاركة مع شركات السمسرة الراغبة في ذلك، من أجل تنشيط السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين.

600 مليار جنيه زيادة للأسهم

وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 58% منذ بداية العام حتى جلسة الخميس الماضي، وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 600 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وتعتزم بورصة مصر إدراج عقود آجلة على المؤشر الرئيسي "EGX30" بشكل مبدئي عند بدء العمل بسوق العقود الآجلة، التي لم يخض الشيخ في أي تفاصيل بشأنها.

وفي هذا الإطار، يقول سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إنه رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أن البورصة المصرية تحقق أعلى مستويات منذ نشأتها، حيث وصل رأس المال السوقي إلى تريليون و589 مليار جنيه مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وأضاف الفقي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البورصة المصرية حققت أعلى مستوى لرأس المال السوقي، وأعلى قيم تداولات خلال أسبوع، وأعلى مستوى للمؤشر الرئيس، وأعلى مستوى للمؤشر السبعيني، وما زلنا في بداية دورة اقتصادية جديدة.

وأشار إلى أن إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من 2024، يساعد على جذب مستثمرين جدد لسوق المال، ويعمل على تنشيط السوق وجذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يساعد على تنويع شرائح المستثمرين داخل السوق المالية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم

واستهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 23179 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 28359 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 9880 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 4576 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6801 نقطة.

جدير بالذكر، أن البورصة المصرية حققت طفرات قياسية على كل الأصعدة والمؤشرات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى يونيو 2014، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، مدعومة بالنهضة الاقتصادية والنمو الكبير الذى صاحب حجم الاقتصاد المصرى.