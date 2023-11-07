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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي. 

وفي يوم 9 من أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي اعتزامه بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار أمريكي من احتياطاته لمواجهة ضعف العملة الإسرائيلية مقابل الدولار.

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وقالت متحدثة باسم البنك إن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي ينفذ فيها بنك إسرائيل مثل هذه الخطة لبيع العملات الأجنبية.

وزاد ضعف الشيكل المستمر منذ أسابيع بسبب الحرب في غزة.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في إسرائيل في نهاية سبتمبر 198.56 مليار دولار، أو 38.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك.

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بلومبرج: انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ إسرائيل أكثر من 7 مليارات دولار

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