قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد أخذ حمض الفوليك قبل الحمل ..
· يمنع إصابة الجنين بالتشوّهات مثل عيوب الحبل الشوكي أو الشقّ الشوكي.
· يُستخدم كنوع من الوقاية من العيوب الخلقية، كالشفه الأرنبية.
· يقي من مرض الأنيميا، لأنّه يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء.
· يمنع الولادة المبكّرة. يقلّل من احتمالية تأخّر نموّ الجنين.
. يساعد في بناء الحبل الشوكي والمخ بالشكل السليم.
· يحمي الحامل من خطر الإصابة بتسمّم الحمل.
· يقي الجسم من الإصابة بالجلطات وأمراض القلب.
· يساعد في إنتاج DNA, RNA. أضرار نقص حمض الفوليك يؤدّي نقص حمض الفوليك إلى: خلل في انقسام الخلايا أو الكروموسومات مما يسبّب موت الجنين.
· تقرّح اللسان واحمراره.
· زيادة نسبة الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.
· تشوّه في تكوين الأنبوب العصبي للجنين.
· عدم اكتمال أجزاء من الدماغ.
· تلف في خلايا الجهاز الهضمي.
قبل الحمل.. تعرف على أهمية حمض الفوليك
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد أخذ حمض الفوليك قبل الحمل ..