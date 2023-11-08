قبل الحمل.. تعرف على أهمية حمض الفوليك

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد أخذ حمض الفوليك قبل الحمل ..

· يمنع إصابة الجنين بالتشوّهات مثل عيوب الحبل الشوكي أو الشقّ الشوكي.

· يُستخدم كنوع من الوقاية من العيوب الخلقية، كالشفه الأرنبية.

· يقي من مرض الأنيميا، لأنّه يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

· يمنع الولادة المبكّرة. يقلّل من احتمالية تأخّر نموّ الجنين.

. يساعد في بناء الحبل الشوكي والمخ بالشكل السليم.

· يحمي الحامل من خطر الإصابة بتسمّم الحمل.

· يقي الجسم من الإصابة بالجلطات وأمراض القلب.

· يساعد في إنتاج DNA, RNA. أضرار نقص حمض الفوليك يؤدّي نقص حمض الفوليك إلى: خلل في انقسام الخلايا أو الكروموسومات مما يسبّب موت الجنين.

· تقرّح اللسان واحمراره.

· زيادة نسبة الإصابة بالسكتات وأمراض القلب.

· تشوّه في تكوين الأنبوب العصبي للجنين.

· عدم اكتمال أجزاء من الدماغ.

· تلف في خلايا الجهاز الهضمي.