بينهم 10 من حماس.. جيش الاحتلال يعلن اعتقال 37 فلسطينيا بالضفة |صور

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته احتجزت 37 فلسطينيا مطلوبا، من بينهم 10 من أعضاء حماس، خلال غارات ليلية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه خلال غارة في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية، استولت القوات على معدات حماس في وحدة تخزين بالقرب من الجامعة المحلية، والتي استخدمها طلاب حماس في المسيرات.

ومنذ 7 أكتوبر، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات اعتقلت حوالي 1430 فلسطينيا مطلوبا في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك أكثر من 900 تابع لحماس.



وفقا لوزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 155 فلسطينيا في الضفة الغربية.