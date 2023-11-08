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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا : تخصيص إدارة بكل شركة بقطاع البترول معنية بالمسئولية المجتمعية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى اهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين  شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية  للمجتمع المصري.

لافتا أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. 


جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية  لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.

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وأضاف الملا ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.


وخلال الاجتماع تابع الوزير اهم المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحاً أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.


حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسئولو الخدمة المجتمعية بالقطاع.

مسئولية المجتمعية استراتيجية قطاع البترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات المسئولية المجتمعية ر رؤية مصر ٢٠٣٠

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