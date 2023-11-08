نقابة أطباء مصر تدق ناقوس الخطر: تزايد مضطرد في أعداد المنشآت الملغاة

في أحدث إحصائية تقدمها النقابة العامة لأطباء مصر للتحذير من زيادة المنشآت الملغاه و التي بلغ عددها 19088 منشآة طبية ، تم إلغاء عدد 10850 منشآة منذ تاريخ نشأة النقابه و حتى نهاية عام 2015 ، في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشآة طبيه

نقابة أطباء مصر

في حين بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% و العيادات التخصصية 15% و المركز التخصصى 6.8% و المستشفيات 2.9% و دار النقاهة 0.2% و معامل التحاليل 0.1%

و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31 % و تأتى بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربيه من حيث الإلغاء .

و صرح د/محمد فريد أمين عام النقابة أن النقابه تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً ، و السبب الأساسى يرجع إلى معوقات التراخيص ، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر .

و قال د/ أبو بكر القاضي امين صندوق الأطباء ، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء الى الهجرة و غلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدى الى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكوميه

و أكد د/ احمد على مقرر لجنة المنشآت أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء و هي المقدم الأساسى للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية ، يدفع بالخدمه إلى الإحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر و ما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدى الى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمه الطبيه.

و تهيب نقابة أطباء مصر بوازرة الصحه ممثله في إدارة التراخيص غير حكوميه و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآة الطبيه ، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين