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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نقابة أطباء مصر تدق ناقوس الخطر: تزايد مضطرد في أعداد المنشآت الملغاة

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

في أحدث إحصائية تقدمها النقابة العامة لأطباء مصر للتحذير من زيادة المنشآت الملغاه و التي بلغ عددها 19088 منشآة طبية ، تم إلغاء عدد 10850 منشآة منذ تاريخ نشأة النقابه و حتى نهاية عام 2015 ، في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشآة طبيه 

نقابة أطباء مصر

في حين بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% و العيادات التخصصية 15% و المركز التخصصى 6.8% و المستشفيات 2.9% و دار النقاهة 0.2% و معامل التحاليل 0.1% 
و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31 % و تأتى بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربيه من حيث الإلغاء .

و صرح د/محمد فريد أمين عام النقابة أن النقابه تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً ، و السبب الأساسى يرجع إلى معوقات التراخيص ، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر .

و قال د/ أبو بكر القاضي امين صندوق الأطباء ، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء الى الهجرة و غلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدى الى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكوميه 
و أكد د/ احمد على مقرر لجنة المنشآت أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء و هي المقدم الأساسى للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية ، يدفع بالخدمه إلى الإحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر و ما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدى الى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمه الطبيه.
و تهيب نقابة أطباء مصر بوازرة الصحه ممثله في إدارة التراخيص غير حكوميه و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآة الطبيه ، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين

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