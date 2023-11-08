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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف سيارات ومعدات الطوارئ بجنوب سيناء استعدادًا لمواجهة السيول والأزمات

فودة يتفقد الاصطفاف
فودة يتفقد الاصطفاف

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سينا، اليوم الأربعاء، اصطفاف الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار، للتأكد من جاهزيتها استعدادًا لموسم الشتاء، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الكوارث.

 

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تنظيم هذا الاصطفاف بالجهود الذاتية في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

ووجه المحافظ بضرورة رفع كفاءة العاملين، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.

كما طالب بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة التحرك وقت الكوارث، واختبار كل الاستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، للتأكد من عملها بفاعلية، وكشف أوجه القصور لمعالجتها.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تكليف كافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار، وجاهزية الفرق، واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

فودة يتفقد الاصطفاف

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جنوب سيناء اللواء خالد فودة اصطفاف السيول

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