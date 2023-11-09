نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

مازالت أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك على صفيح ساخن، وذلك بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من القرارات الانضباطية، وكان أبرز تلك القرارات هو عرض ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم للبيع، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين أحمد فتوح.

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نجم الزمالك وأزمة أحمد فتوح

تدخل طارق السيد، نجم الزمالك السابق، الذي يسعى بقوة لحل الأزمة بين اللاعب أحمد فتوح ومجلس الإدارة القلعة البيضاء.

وتوسط نجم الزمالك السابق لدى المجلس لحل أزمة أحمد فتوح وتجديد عقده وإنهاء المشكلة في حال موافقة مجلس الإدارة، وحتى الآن لم تظهر أي نتائج من قبل مجلس الإدارة، لكن اللاعب أبدى حسن نيته وحضر التحقيق بناء على توصية من نجم الزمالك السابق.

أزمة ثلاثي نادي الزمالك

وكان ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزناري، قد غادروا معسكر الزمالك قبل مواجهة زد بأقل من 24 ساعة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني والذى قرر استبعاد الثلاثي وتجميدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة.

واجتمع مجلس إدارة الزمالك وناقش مذكرة عبدالواحد السيد مدير الكرة في الفريق، وقرر تجميد الثلاثى وإحالتهم للتحقيق، بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم، كما قرر توجيه الشكر للكولومبى خوان كارلوس أسوريو المدير الفنى للفريق، وكذلك لمدحت عبدالهادى المدرب العام، مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا لمعتمد جمال، بالإضافة لتواجد أحمد مجدى كمدرب ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى وعبدالواحد السيد مديرًا للكرة.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر النادي الأبيض، مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة كبيرة، بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسكر الفريق لتناول العشاء، وفوجئ بإخطاره بعدم عودته، كما طالب بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة.

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ماذا قال فتوح بتحقيقات الزمالك؟

وقال في تصريحات تليفزيونية: فتوح طالب بالحصول على حقوقه ورواتبه كاملة، مبديا عدم ممانعته في الرحيل عن نادي الزمالك بعد قرار عرضه للبيع.

وأضاف: هناك زيارة مرتقبة من مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك بعد الجمعية العمومية القادمة، فهل الأمر سيكون مرتبط بعدم التعاقد مع أحمد فتوح أم مجرد زيارة لإيصال رسالة بأن المنافسة شئ والعلاقة شئ آخر.

سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك

وكان سبب استبعاد فتوح من قائمة الزمالك لمباراة زد، هو أنه غادر معسكر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي، ولم يتقدم بأي أعذار حتى الآن.