بيراميدز يشن هجوما على التحكيم.. وخبير يكشف مفاجأة عن خطأ بمباراة الزمالك

أعرب ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن غضبه بعد الهزيمة التي مني بها فريقه أمام الزمالك 3-4 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ونقل ممدوح عيد في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر (سابقاً) اليوم الأربعاء: "لن يحدث تحسن في كرة القدم في أي مكان بوجود حكام... لا يتم محاسبتهم".

شهدت مباراة الزمالك و بيراميدز التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي احتجاجات من لاعبي بيراميدز ضد حكم المباراة أحمد الغندور، وطالبوا بركلة جزاء نتيجة لمسة يد اعتبروها على لاعب الزمالك محمد عبد الشافي.

وفي السياق ذاته، قال محمد صلاح الخبير التحكيمي، إن بيراميدز لم يظلم طوال المباراة وقرار طرد أحمد توفيق صحيح ولم يكن فيه تجني علي بيراميدز.

وكشف صلاح، عن مفاجأة في المباراة، قائلا:" الزمالك كان يستحق ضربة جزاء في الدقيقة 120 في كرة عبد الله جمعة".

وأشار إلي أن الأهداف الـ 6 في المباراة صحيحة وليس هناك اي شك في أي كرة، لافتا إلي أن قرار التحكيم كان رائعا طوال المباراة.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقان متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين.

وكان بيراميدز نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي، الظهير الأيسر، في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقلن في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي، بعد أن انتهى الوقت الأصلي 1-1.

وعاد الزمالك للقاء في الوقت الأصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.