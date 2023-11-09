مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 138 رحلة طيران على متنها 28 ألف سائح

تشهد المنتجعات السياحية بالغردقة ومرسى علم انتعاشة سياحية، حيث تستقبل يوميًا الآلاف من السائحين القادمين من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.



وكشفت جداول الوصول إلى المطارين، استقبال 138 رحلة طيران على مدار ساعات اليوم الخميس، تقل على متنها قرابة 28 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، قرابة 5 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية وإيطالية، على متن 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى غد الجمعة.



وتجري الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 4 رحلات من التشيك، ورحلتين بولندا، 3 من إيطاليا، ورحلتين من داخليتين، ورحلة من مطار هولندا، و8 رحلات من المانيا، رحلتين من سويسرا، ورحلتين من النمسا.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت حتى غد الجمعة 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، قرابة 23 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 111 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.