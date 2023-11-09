حكومة غزة: استشهاد طفل كل 10 دقائق بسبب القصف الإسرائيلي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن كل 10 دقائق يستشهد طفل في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان له، أن هناك حوالي 60 مدرسة خرجت من الخدمة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر للمدارس في غزة.

كما قال رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد في قطاع غزة وما يزيد على 3 آلاف مفقود.

وأضاف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1025 مجزرة في غزة حتى اللحظة باستخدام أسلحة غير تقليدية وبعضها محرم دوليا، لافتا إلى أنه تم استشهاد 47 صحفيا و53 من الأئمة والوعاظ و18 من الدفاع المدني.

وعلى جانب آخر، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الخميس، إن هناك 700 ألف شخص يعيشون الآن في نحو 150 مبنى للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الموفض العام للأونروا، أن المساعدات القليلة التي تصل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة أقل بكثير مما هو مطلوب.

وأشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة يمكن أن يحول دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع.