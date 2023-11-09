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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح حسابات بنكية للتبرع لغزة.. الأطباء البيطريون يتحركون لدعم القطاع

خالد سليم نقيب البيطريين
خالد سليم نقيب البيطريين

أعلن الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن دعمه ودعم كل الأطباء البيطريين لكل القرارات الرئاسية والحكومية تجاه غزة، فى حين سكوت دول كبرى خارج وداخل المنطقة عن حق الفلسطينيين، والوقوف وراء الرئيس فى قراراته بخصوص التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة على حساب سيناء، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى. 

وأكد سليم أن النقابة العامة فتحت حسابا بالبنوك للأطباء البيطريين للتبرع لصالح غزة.

وقال إن ما يحدث فى قطاع غزة هى مجازر غير مسبوقة وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب من قبل العدو الصهيونى دخلت شهرها الثانى.

وشدد على أن الأطباء البيطريين على مستوى مصر لن يتأخروا عن دعم غزة والوقوف بجانب الفلسطينيين. 

جاء ذلك على هامش الندوة التعريفية ببرنامج "القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطري".

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