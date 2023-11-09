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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الصوت الأجش.. علماء يكشفون 6 أعراض للإصابة بسرطان الفم| تعرف عليها

علماء يكشفون أعراض
علماء يكشفون أعراض الإصابة بسرطان الفم

تم الكشف عن علامات تحذيرية لمرض سرطان الفم، بينما حذرت مؤسسة خيرية بريطانية من أن أزمة الأسنان في هيئة الخدمات الصحية الوطنية قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات الناجم عن المرض.

وتقول مؤسسة صحة الفم إن سرطان الفم تسبب في وفاة أكثر من 3000 شخص في عام 2021. 

ويقول الخبراء إن عدم الذهاب لطبيب الأسنان مبكرًا أدى إلى زيادة الوفيات بسبب السرطان.

وتعتبر الفحوصات الروتينية ضرورية لاكتشاف الأعراض المبكرة لسرطان الفم. 

لكن الخبراء يخشون من أن فترات الانتظار الطويلة لرؤية طبيب الأسنان ربما أدت إلى زيادة حالات الوفاة بسرطان الفم، بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

قرحة الفم

ويقول نيل سيكا، طبيب الأسنان في مركز بوبا لطب الأسنان في لندن، إن تقرحات الفم التي لا تشفى، والصوت الأجش، والكتل غير المبررة في الفم، كلها أعراض تحذيرية للمرض. 

وأضاف أنه من المهم أن نتذكر أن هذه لا تعني أن الشخص مصاب بسرطان الفم، لكنه يحتاج لمزيد من الفحوصات.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سيكا العلامات التحذيرية الرئيسية لسرطان الفم التي يجب الانتباه إليها، وهي قرحة الفم التي لا تشفى خلال 3 أسابيع؛ وتورم أو كتل في الفم غير مبررة؛ وبقع حمراء أو بيضاء في الفم (مؤلمة أو غير مؤلمة).

هذا بالإضافة إلى تفكك الأسنان دون سبب واضح؛ أو صعوبة في البلع، حيث يمكن أن يجعل المرض تناول الطعام مؤلمًا أو يسبب إحساسًا بالحرقان عند مضغ الطعام وبلعه، وفقًا لأبحاث السرطان.

صعوبة التحدث

ومن بين العلامات التحذيرية الأخرى أيضًا، صعوبة التحدث أو ظهور صوت أكثر أجشًا أو هدوءً مثلما يحدث عند الإصابة بنزلة برد، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

كما يمكن أن يؤدي تورم الفم بسبب السرطان أيضًا إلى اللثغة، أو يجعل من الصعب نطق كلمات معينة أو يسبب التلعثم. 

وإذا كان السرطان على اللسان، فإنه يمكن أيضا أن يعيق الحركة ويؤثر على الكلام. 

كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى التلفظ بكلمات معينة أو مواجهة مشكلة في نطق بعض الأصوات.

سرطان الفم هيئة الخدمات الصحية الوطنية مؤسسة صحة الفم قرحة الفم الصوت الأجش

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