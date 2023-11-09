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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

كوثر محمود تكشف تفاصيل البورد العربي للتمريض لتقديم رعاية شاملة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

شاركت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية التمريض جامعة قناة السويس، بمقر الجامعة بالإسماعيلية، الذي يعقد بالتعاون مع جامعة إيديث كوان بأستراليا.

واستعرضت الدكتورة كوثر محمود خلال فعاليات المؤتمر، تفاصيل برنامج البورد العربي للتمريض وميزاته، لافتة إلى أنه يساهم في إعداد طاقم تمريضي مؤهل لتقديم رعاية تمريضية شاملة ومتكاملة لتلبية الاحتياجات الصحية للفرد والأسرة والمجتمع، وتطبيق أخلاقيات مهنة التمريض وتطوير الذات والمهنة.

وأضافت أن البورد العربي يساهم في تقديم رعاية تمريضية شاملة متخصصة في مجال تمريض الطوارئ والكوارث مبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية التمريضية بجودة عالية للحالات الطارئة وبالسرعة المطلوبة بناءً على نتائج التقييم والتشخيص التمريضي.

وأشارت إلى أن تدريب البورد العربي يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة لحدوث الكوارث ووضع الخطط اللازمة لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للحفاظ على الصحة العامة وتعزيزها، وتطبيق أسس ومبادئ الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد المتاحة.

وقالت التدريب يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمساندة اللازمة للفرد والأسرة والمجتمع في حالات الطوارئ والكوارث والفئات المعرضة للمخاطر، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث لتطوير الخدمات الصحية في مجال الطوارئ والكوارث.

وأشارت إلى أن الدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، تحدثت خلال المؤتمر عن دور القبالة الهام في مصر، لافتة إلى أن المؤتمر شهد حضور الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب الأسبق، حيث تحدث عن الهبوط المفاجئ والجلطات المفاجئة.

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على سعي الجامعة إلى تقديم خدمة طبية متميزة وتحديث المنظومة الصحية وتطوير التعليم الطبي، لافتا إلى ضرورة مواكبة التطور والتحديث والسعي وراء كل جديد داخل القطاع الطبي.

وبدورها قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، إن التفاوتات الصحية لها آثار سلبية على سلامة المرضى منها التشخيص المتأخر والتخطيط غير الملائم للرعاية الصحية والتواصل غير الفعال، والافتقار إلى ثقافة السلامة، مما يعرض المرضى للخطر أثناء تلقي الرعاية الصحية.

وقام رئيس الجامعة بتكريم نقيب عام التمريض وعدد من قيادات التمريض المشاركين في المؤتمر في نهاية المؤتمر السنوي لكلية تمريض جامعة قناة السويس.

يذكر إنه عقد المؤتمر بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس عبدالله، وكيل كلية التمريض ورئيس المؤتمر، والدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من قيادات التمريض وعمداء الكليات بالمحافظة.

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