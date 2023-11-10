نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام إنها قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

كما أشارت إلى تدمير دبابة صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105" واشتعال النيران فيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جنديا قتل خلال مواجهات ضد حماس في شمال قطاع غزة أمس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.

وبذلك ترفع وفاته حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 36 جنديا.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه وقت محدود لتنفيذ عملياته في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش يخطط فقط لفترات توقف تكتيكية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أنها محدودة في الزمان والمكان.