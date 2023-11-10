مدافع الزمالك يغيب عن الفريق أسبوعين للإصابة

تعرض محمود علاء مدافع الزمالك للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز مما اضطر الجهاز الفني لخروجه من اللقاء الذى انتهي بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح وتأهله إلى النهائي.

إصابة محمود علاء بمزق في العضلة الخلفية

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة اللاعب بمزق في العضلة الخلفية، ومن ثم سيخضع لبرنامج علاجي مكثف، فى الأيام القادمة، استعداداً للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.

ومن المتوقع أن تصل مدة غياب اللاعب الى أسبوعين حتى يتعافى تماماً من الإصابة التي يعانى منها.

الزمالك يمنح اللاعبين راحة 3 أيام

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب لقاء بيراميدز، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.