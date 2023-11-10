ورقي وإلكتروني.. خطوات استخراج تصريح السفر للشباب

تتيح إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، استخراج تصريح السفر للشباب المصريين الراغبين في السفر للخارج، وذلك عبر الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع، بعد اتباع عدة خطوات.

استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة

حددت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لاستخراج تصريح السفر، هو تسجيل «طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر»، عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

يُسجل الراغب في الحصول على تصريح السفر، عبر كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية، ثم يُحدد موقفه من التجنيد، سواء حاصل على «إعفاء»، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

ثم يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

تتيح إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة، استخراج تصريح السفر للشباب المصريين الراغبين في السفر للخارج، وذلك عبر الموقع الإلكترونية لوزارة الدفاع، بعد اتباع عدة خطوات.

استخراج تصريح السفر من إدارة التجنيد والتعبئة:

تسجيل «طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر».

يُسجل الراغب في الحصول على تصريح السفر، عبر كتابة الاسم بالكامل باللغة العربية، ثم يُحدد موقفه من التجنيد، سواء حاصل على «إعفاء»، أو أدى الخدمة العسكرية، أو طالب في الخارج.

ثم يكتب طالب تصريح السفر الرقم الثلاثي باللغة الإنجليزية، وكذلك الرقم العسكري، ثم يوم وشهر وسنة الميلاد، ورقم بطاقة الرقم القومي.

الحصول على صورة تصريح السفر عبر الهاتف

كما يُسجل طالب تصريح السفر رقم هاتف محمول عليه تطبيق «واتساب» لاستلام صورة تصريح السفر الإلكترونية عليه عقب صدوره، كما يُسجل البريد الإلكتروني الخاص به «الإيميل»، واسم المحافظة، وتاريخ السفر، والغرض منه، والدولة المتوجه إليها.

وعقب تسجيل البيانات آنفة الذكر، يضغط طالب تصريح السفر على أيقونة «تسجيل البيانات»، لتتم مراجعتها بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، الاستعلام عن تصريح الإذن بالسفر، بعد إدخال بعض البيانات الخاص بطالب السفر.

وتتيح إدارة التجنيد والتعبئة أيضًا سداد الرسوم الخاصة باستصلاح تصريح الإذن بالسفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق "فوري"

وتوفر الحكومة عبر الانترنت إمكانية الحصول علي تصريح السفر اونلاين بكل سهولة ويسر ودون الحاجة للوقوف فى طوابير بعينها حيث تتيح إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة عبر موقعها الإلكتروني استخراج تصريح سفر إلكتروني.

طرق استخرج تصريح السفر

ويمكن للمواطن الراغب في السفر الحصول على تصريح سفر إلكتروني، والدفع إلكترونيا، أو نقدا من خلال أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.

- استخراج تصريح سفر إلكتروني عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة

- يمكن استخراج تصريح السفر الورقي وهو الذي يتم إصداره بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر طالما لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان وهو شرط أساسي عند الرغبة في السفر للخارج.

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا

- تبدأ أولي خطوات استخراج تصريح السفر من خلال زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة العامة

- يقوم المواطن الراغب فى الحصول على تصريح السفر بملئ البيانات الأساسية (الاسم باللغة العربية - موقف التجنيد- الرقم الثلاثي- الرقم العسكري - الرقم القومي- الدولة) ويراعى الدقة في البيانات المسجلة.

- فى هذه الخطوة يتم تحديد مكان استلام تصريح الإذن بالسفر.

- وفي هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب المقدم بعد مراجة البيانات.

- يتم فى هذه الخطوة دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لتحديد أحقية المواطن فى الحصول على الخدمة.

- متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الإستعلام عن تصريح بالإذن للسفر بإستخدام البيانات الأساسية (موقف التجنيد - الرقم الثلاثى - الرقم العسكرى - الرقم القومى - الدولة).

- فى هذه الخطوة سوف يتم الرد بموقف الدراسة بأحد النتائج أما أنه لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد سداد الرسوم المقررة أو لا مانع من استخراج تصريح بالإذن للسفر بعد تقديم المستندات المطلوبة أو برجاء التقدم لادارة التجنيد و التعبئة لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر أو برجاء التقدم لمنطقة التجنيد و التعبئة التابع لها لمراجعة موقفك واستخراج تصريح بالإذن للسفر.

سداد رسوم استخراج تصريح السفر

- فى حالة استخراج تصريح السفر إلكترونيا يتم الدفع عن طريق الإنترنت

- كما يمكن أيضا الدفع نقديا من خلال أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.

- سوف يصل تصريح السفر الالكتروني إلى جميع منافذ الجوازات على مستوى الجمهورية بعد 30 دقيقة فقط من سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بمجرد التسجيل سوف يصل تصريح السفر عبر الواتساب والبريد الإلكتروني

استخراج تصريح السفر الورقي

وفيما يخص استخراج تصريح السفر الورقي بالنسبة للذكور الذين يرغبون في السفر و لم يُنهي تجنيده بعد لأي سبب كان يتم من خلال مايلي :-

- يقوم المواطن بالذهاب إلى أقسام ومكاتب التجنيد المنتشرة في جميع مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات.

- يقوم بتقديم طلب الحصول على أذن بالسفر

المستندات المطلوبة لـ استخراج تصريح السفر

هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج تصريح السفر والتي تتضمن مايلي :-

- يجب تحضير أصل شهادة الموقف من التجنيد.

- كما يلزم تحضير أصل البطاقة وصورة منها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية لمن قاموا بتأديتها، وتوضيح موقفهم من الاحتياط.

- كما تتضمن المستندات شهادة قيد من المدرسة أو الكلية أو المعهد للطلبة الدارسين داخل الجمهورية.

- وفيما يخص الطلبة الدارسين خارج الجمهورية يلزم عليهم تقديم استمارة الطلب خطاب يفيد بوضعهم تحت الإشراف العلمي من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي.

- تشمل الأوراق المطلوبة استمارة طلب الحصول على تصريح السفر وأصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل وأيضا تقديم أصل جواز السفر وصورة منه.