أمير قطر: نبذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن ونطالب بوقف جرائم الحرب

قال تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه، يساهم في وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

وأكد تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، على أن موقف بلاده ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، مطالبا بفتح المعابر بشكل دائم.

ولفت إلى أنهم يرفضون التعسف في إتاحة المساعدات والتهديد بقصفها، متابعا: لا يجوز الاكتفاء بالشجب والاستنكار ولابد من خطوات لوقف جريمة الحرب المتواصلة.

واسترسل: نبذل الجهود لإطلاق سراح الرهائن، ويجب إيقاف جرائم الحرب في ‎غزة.

واستنكر ما يحدث داخل قطاع غزة، قائلا: من كان يتخيل أن تتعرض المستشفيات للقصف علنا وأن تمسح عائلات كاملة من السجل الميداني في القرن الـ 21.