ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

تعد العلكة من أكثر أنواع الحلوى المنتشرة بين الأطفال والكبار خاصة أن بعض الأنواع منها تمتلك مذاق شهيا.

كما أن العلكة لها فوائد صحية عديدة خاصة إذا كانت خالية من النكهات الصناعية اهمها الحفاظ على صحة الفك، ولكن في بعض الأحيان يتم ابتلاع العلكة خاصة بين الاطفال فما تاثير هذا الأمر على الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فإن ابتلاع العلكة غير ضار إلا في حالة واحدة سنعرضها في نهاية التقرير.

رغم أن العلكة مصممة للمضغ وليست للبلع، إلا أنها غير مؤذية عمومًا عند ابتلاعها.

وتفيد المعتقدات الشعبية بأن العلكة التي يتم ابتلاعها تظل في المعدة لمدة 7 سنوات قبل هضمها إلا أن هذا غير صحيح.

إذا ابتلعت العلكة، فصحيح أن جسمك لا يستطيع هضمها إلا أنها لا تظل في المعدة وبل تتحرك العلكة خلال الجهاز الهضمي، مع احتفاظها بقوامها نسبيًا، وتخرج من الجسم مع البراز.

خروج العلكة من الجسم

وفي حالات نادرة، أدى تجمع كمية كبيرة من العلكة المبتلعة بالتزامن مع الإمساك لحدوث انسداد في الأمعاء لدى الأطفال.

آلام المعدة والأمعاء عند الاطفال

لذا ينبغي التحذير من ابتلاع العلكة بصورة متكررة، وخصوصًا بين الأطفال.