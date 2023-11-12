سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-11-2023

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 12-11-2023.

استقرار الأسعار

اسقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 -11- 2023، علي مستوي البنوك التي تعمل داخل الجمهورية.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وتضمنت البنوك الحكومية التي تداولت الدولار بسعر أقل هي بنوك الأهلي المصري و التنمية الصناعية ومصر

بنوك القطاع الخاص



سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، ابوظبي الأول، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإسكندرية".

أعلى سعر دولار



وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم ميد بنك حيث سجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قرارات لجنة السياسات النقدية والمالية

وفي سياق متصل أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة .

وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع المنتهي قبل ساعات ركز علي كيفية إدارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.

وأضاف أن التكليفات التي وجه بها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء المجموعة الاقتصادية تضمنت الاستمرار

قرارات الحكومة



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ترأس اجتماع "المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية"، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.

وأوضح "الخِشِن"، أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.

وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.

السيولة المحلية

ارتفع إجمالي المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي إلي 2.1 تريليون جنيه مقابل 2.06 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 1.975 تريليون جنيه في مايو 2023.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول إجمالي النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي نحو 992 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 1,01 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 960 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

وبلغ إجمالي الودائع الجارية وفقا للتقرير نحو 1.105 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1,051 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1,014 تريليون جنيه في مايو 2023.

وصل حجم أشباه النقود ضمن السيولة المحلية نحو 6.24 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 6.2 تريليون جنيه في يونيو ح 2023 ومقارنة بـ 6,17 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

تضمنت أشباه النقود الودائع الجارية وغير الجارية بالعمليتين المحلية والأجنبية .

وقال التقرير إن حجم السيولة المحلية ارتفعت لنحو 8.34 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 8.25 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 8.14 تريليون جنيه في مايو 2023.