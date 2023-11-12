اليونيسف: مستشفى الشفاء دون كهرباء وتقارير عن وفاة أطفال في الحضانات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الأحد، إن مستشفى الشفاء في غزة من دون كهرباء، مشيرة إلى أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير حول وفاة أطفال خدّج في الحضّانات.

ودعت "اليونيسف" إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، مشددة على ضرورة "حماية المستشفيات والأطفال".

من جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن "الأعمال العدائية في محيط مستشفى الشفاء مستمرة"، وإن سيارات الإسعاف "غير قادرة على التحرك لنقل الجرحى"، كما أن "القصف المتواصل يمنع المرضى والموظفين من الإجلاء".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر داخل المستشفى الذي يقع وسط قطاع غزة قوله، إن "عشرات الجثث لا تزال هنا تنتظر الدفن، لكن الناس يخشون الخروج من المستشفى"، وأضاف أن "الوضع صعب للغاية وخطير".

وأشار إلى أن الطاقم الطبي داخل المستشفى يعمل على ضوء الشموع، كما أن المواد الطبية أصبحت نادرة، بالإضافة إلى نفاد الطعام والماء الصالح للشرب.