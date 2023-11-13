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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر الباقة.. إزاي تستخدم Google Maps بدون إنترنت

وفر الباقة.. إزاي
وفر الباقة.. إزاي تستخدم Google Maps بدون إنترنت

تعد خرائط Google واحدة من أكثر التطبيقات استخدامًا في العالم، حيث تساعد الملايين من الأشخاص يوميًا في التنقل والوصول إلى الأماكن المختلفة. ومع ذلك، إذا كنت تسافر إلى مكان لا يتوفر فيه اتصال بالإنترنت، فقد تواجه مشكلة في استخدام خرائط Google.

لحسن الحظ، يمكنك تنزيل خرائط Google لمناطق معينة واستخدامها بدون اتصال بالإنترنت. وسيؤدي ذلك إلى السماح لك بالحصول على الاتجاهات ومعرفة المسافات وحتى البحث عن مواقع جغرافية دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

 

كيفية تنزيل خرائط Google بدون إنترنت

 

لتنزيل خرائط Google بدون إنترنت، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق خرائط Google على هاتفك أو جهازك اللوحي.

• انقر على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

• انقر على "الخرائط غير المتصلة بالإنترنت".

• انقر على "إضافة خريطة".

• حدد المنطقة التي تريد تنزيلها.

• انقر على "تنزيل".

ستظهر لك رسالة تفيد بأن الخريطة يتم تنزيلها. بمجرد اكتمال التنزيل، ستظهر الخريطة في قسم "الخرائط غير المتصلة بالإنترنت".

 

استخدام خرائط Google بدون إنترنت

 

بعد تنزيل خريطة، يمكنك استخدامها بدون اتصال بالإنترنت. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق خرائط Google.

• انقر على أيقونة القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

• انقر على "الخرائط غير المتصلة بالإنترنت".

• حدد الخريطة التي تريد استخدامها.

ستظهر لك الخريطة على الشاشة. يمكنك التنقل في الخريطة والبحث عن المواقع ومعرفة المسافات.

 

• حجم خرائط Google كبير، لذا قد يستغرق التنزيل وقتًا طويلاً.

• إذا كانت لديك مساحة تخزين محدودة على جهازك، فيمكنك تحديد منطقة أصغر للتنزيل.

• يمكنك تحديث الخرائط غير المتصلة بالإنترنت من وقت لآخر لضمان حصولك على أحدث المعلومات.

 

تسمح لك خرائط Google بفتحها بدون إنترنت، مما يجعلها أداة مفيدة للغاية عند السفر أو التنقل في مناطق لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت.

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