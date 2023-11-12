صن دوانز يتقدم في الشوط الأول على الوداد

إنتهت أحداث الشوط الاول بين صن دوانز والوداد بدوري السوبر الافريقي بتقدم صن دوانز بهدف دون رد.

ونجح بيتر شالولايل في إحراز الهدف الأول لصن دوانز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل الوداد

حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: ايوب عملود- يحيي عطية الله- أيمن أبو الفتح - جمال حركاس

الوسط: زكرياء دراوي- أنس سرغات- عبد الله حيمود

الهجوم: يوسف بوسفيان- منتصر الهتيمي- الشرقي البحري

في المقابل، جاء تشكيل صن داونز، كما يلي:

حراسة المرمى: ويليامز.

الدفاع: لاوبوسا - مفالا - ماظاو - بوطويل.

الوسط: موديبا - موكوينا - اليندي.

الهجوم: زواني - شاليوليلي - ريبيرو