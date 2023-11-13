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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

صدى البلد

ظهرت النجمة أنغام خلال مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي  بفستان أنيق نال إعجاب الجميع.

وكان فستان أنغام  مميزا بتفاصيل عديدة حيث اعتمد المصمم في إظهار الفستان وذلك بالتركيز علي قماشته وتطريزه.

 

وكانت ارتدت أنغام فستان قماشته ستان  أسود اللون ومنفصل لجزئين جزء مطرز وآخر مرصع بالورد. 

 

وكان سعر الفستان وفقا لموقع بيعه MARCHESA،يصل سعره إلى 8 آلاف دولار، أي ما يقارب 250 ألف جنيه.

 

و كان الفستان تم عرضه علي عارضة أزياء ظهرت بالفستان ولكن عدلت أنغام  تصميم الفستان ببطانة أسفل الجزء التول الشفاف في الأعلى، وأغلقت الفتحة الجانبية الطويلة من الفستان واليكم صور عارضة الأزياء بشكل الفستان قبل تعديله 

عارضة أزياء فستان انغام موسم الرياض عارضة الأزياء النجمة أنغام

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