رئيس مدينة رأس غارب يشدد على تطوير ورفع كفاءة شوارع الميناء

تابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة راس غارب، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع، وإحلال وتجديد بشارع الميناء، وذلك في إطار حرص اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، على تعزيز المظهر الحضاري لمدن المحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين،

وأكد نديم أهمية متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة مريحة للمواطنين. وفي هذا السياق، تم استكمال أعمال إحلال وتجديد الأرصفة، بما في ذلك بردورات وانترلوك، بشارع الميناء، بالإضافة إلى تغيير البردورات والانترلوك، وانشاء ساحات انتظار للسيارات.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإزالة المخلفات، تحقيقًا لتوجيهات المحافظ بتحسين البيئة الحضرية لتلبية تطلعات السكان.