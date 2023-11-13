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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة: توقيع اتفاقيات بـ 3 مليارات دولار بمعرض التجارة البينية الأفريقي

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ـ في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بعمق العلاقات الأفريقية يعقد هذا الحدث الذي وصفه بـ"الهام" للمرة الثانية على الأراضي المصرية بمشاركة 75 دولة وأكثر من 1600 شركة مشاركة وعارضة وآلاف الزائرين .

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وأشار المهندس سمير إلى أنه تم عقد خلال ال 4 أيام الأولى من المعرض والمؤتمر العديد من الندوات الحوارية التي ناقشت العديد الموضوعات المختلفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما تم التوقيع على العديد من البروتوكولات والاتفاقيات التي وصلت إلى ما يقرب إلى 3 مليارات دولار، وما تلاها من فرص التبادل التجاري تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، مما يعكس عمق التعاون التجاري بين دول القارة. 


وأضاف الوزير أن وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من القيادة السياسية لا تدخر جهدا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة حيث تدعم مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والثروة الصناعية الرابعة ودعم المرأة في مجالات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري في إطار رؤية مصر 2030. 
ونوه إلى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (GTI) عام 2021 التي تمثل مسارا طبيعيا للاتفاقية القارية، حيث حرصت مصر على أن تكون أوائل دول الأعضاء المنضمين إلى هذه المبادرة في إطار سعيها الحثيث نحو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة في مجالات المشروعات المشتركة خاصة في القطاعات المختلفة.
وأكد أهمية المبادرات المطروحة خلال فعاليات المعرض خاصة مبادرة تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الافريقية في مشروعات المقاولات والبنية التحتية برعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، مضيفا أن الدولة المصرية حريصة على دعم جهود التكامل والترابط التجاري والاقتصادي بين دول القارة .
وأعرب المهندس سمير ، في ختام الكلمة، عن تمنياته لهذه النسخة من معرض التجارة البينية الأفريقية النجاح وتحقيق النتائج المرجوة منه على غرار ما تم في النسختين السابقتين بما يقدم نموذجا مشرفا للعمل الإقليمي في القارة، كما تمنى لجميع الدول والشركات المشاركة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المعرض وتعظيم الإمكانيات المتاحة من خلال مشاركة الخبرات وتحقيق نتائج تؤتي ثمارها على حجم التبادل التجاري الحقيقي بين دول القارة.  

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