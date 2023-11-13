صوت وصورة يعود للصدارة ويزيح على باب العمارة .. تفاصيل

تمكن مسلسل صوت وصورة من العودة لتصدر قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد منافسة حادة مع مسلسل على باب العمارة .

مسلسل صوت وصورة احتل المركز الأول ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر ، عبر منصة watch it ، وذلك بعد طرح الحلقة 23 ، بعدما كان يتصدر المركز الاول مسلسل علي باب العمارة.

يتكون مسلسل “صوت وصورة” من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، وصدقي صخر، وعمرو وهبة، وناردين فرج، ومراد مكرم، ووليد فواز، ونجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

ومن ناحية اخري يواصل صناع مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، تصوير الحلقات الأخيرة من العمل الذي يتم عرضه حاليا.

ومن المقرر أن ينتهي صناع صوت وصورة من التصوير يوم الإثنين القادم بالتزامن مع عرضه علي الشاشة.

أما مسلسل علي باب العمارة وهو من بطولة الفنان حاتم صلاح ويجسد الشخصية الرئيسية "عوض" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عيد الواحد ، بوسي الشامي.