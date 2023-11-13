نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

ظهرت النجمة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي الذي ضم العديد من الفنانين .

وارتدت نانسي عجرم فستانا أنيقا طويلل بفتحة لأعلى الفخذ، الجزء العلوي منه مرصع بالكريستالات، والسفلي باللون الأسود.

نشرت الإعلامية رضوي الشربيني منشورًا على صفحتها الشخصية تحذر من شراء منتج جديد بالأسواق. وكتبت رضوي سبورت كولا كراش هاي سبورت جميعهم إنتاج شركة كوكاكولا بدأت تملا بيهم السوق، كله ياخد باله.

اذا كنت تحاولين تقديم اكلات بسيطة بنفس المطاعم نقدم لكي اليوم طريقة عمل سلطة كول سلو

المقادير :

1- ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة

2- 2 ثمرة جزر مبشور

3- ملعقة طعام بصل أبيض