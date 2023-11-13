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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: واشنطن تعمل على إدخال المساعدات لغزة وحماية المدنيين

غزة
غزة

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تنشط هذه الأيام على مستوى اللقاءات والتواصل مع كل الأطراف من أجل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين وإدخال المساعدات بشكل كاف للمدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وربيرج خلال مداخلة عبر سكايب من دبي مع الإعلامية دينا سالم عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يتابعون المعركة والحرب بكل تطوراتها يوما بيوم بل ساعة بساعة، ويوجد تواصل مع الجانب الإسرائيلي وأنهم يعلمون كل الإجراءات التي تأخذها إسرائيل، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي هو نفسه منذ بدء الأزمة وليس هناك أي تغيير فيه.

وزعم أن لديهم معلومات مع الجانب الإسرائيلي حول استخدام حماس المستشفيات والمدارس كأماكن لتخزين السلاح منذ سنوات، وليس هذا بجديد، كما أن لديهم إثباتات أن حماس تستغل الشعب الفلسطيني كدروع بشرية، لكن هذا لا يعفي إسرائيل من اتخاذ كل الإجراءات لحماية المدنيين.

حماس تشن هجماتها من أماكن مدنية

وردا على سؤال لـ دينا سالم عن وجود دليل موثق على وجود حماس بالفعل تحت المدارس والمشافي، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن حماس منذ نحو 17 سنة وهي تشن هجومها من أماكن مدنية، وهذا ليس بجديد، والملفات لدينا لكني لا أريد أن أتدخل في معلومات استخباراتية.

سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية الرهائن الأميركيين غزة إسرائيل

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