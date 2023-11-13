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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك عاجل من البنك المركزي.. أسامة كمال يزف نبأ سار للمصريين بالخارج

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف الإعلامي أسامة كمال، عن نبأ سار لـ المصريين في الخارج فيما يتعلق بالبنك المركزي المصري، حيث بدأ البنك المركزي المصري بعقد اتفاقيات مبدئية مع البنوك المركزية مع الإمارات والأردن وكذلك في محادثات متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتوصل للاتفاق مع البنك المركزي الخاص بالمملكة، فيما يتعلق باتفاق جديد من أجل المصريين. 

نبأ سار للمصريين في الخارج من أسامة كمال 

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الاتفاقات التي تُجرى في الوقت الحالي من أجل أن يتم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وتلك البلدان على تحويل الأموال من خلال تطبيق انستاباي بكل سهولة عبر البلدان وبعضها البعض، ومن المتوقع أن تكون المنصة الخاصة بانستاباي جاهزة للتحويلات في النصف الأول من العام المقبل. 

وتابع أسامة كمال، أن تطبيق انستاباي حقق نجاحا كبيرًا في مصر خلال الفترة الماضية، وتمكن من جلب أكثر من 4 مليون مستخدم، وشهد زيادة في المستخدمين منذ مارس الماضي بأكثر من 2 مليون مستخدم، لافتا إلى أنه تم إجراء تحويلات من خلاله بقيمة 300 مليار جنيه، منهم 250 مليار في الـ 6 أشهر الأخيرة فقط. 

وواصل أن مميزات انستاباي أنه جعل الرسوم صفر حتى نهاية العام الحالي فضلا عن أنه تطبيق سهل وسلس بالنسبة للمصريين، وهو ما جعله ينتشر بين المصريين بدون أي حملات إعلانية. 

البنك المركزي المصريين في الخارج أسامة كمال إنستاباي تطبيق إنستاباي برنامج مساء دي إم سي

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