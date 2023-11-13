عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير جمال بيومي: مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 عام قبل الميلاد

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي كان يتحدث عن أنه لا توجد أسرة في مصر ليس بها شهداء، في الحروب التي خاضتها مصر، لافتا إلى أن مصر قدمت الكثير في القضية الفلسطينية، وفلسطين هي أمن قومي مصري قبل أن تكون دولة شقيقة. 

السفير جمال بيومي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، إذ أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الايوبي حارب من أجل منع الغزو الصليبي، ومن ثم حرب 1948 وما جرى بعدها، ولكن مصر في صدى اختراع جديد وهو النفاق والكذب الذي يحدث في الوقت الحالي في الإعلام الغربي. 

وتابع بيومي، أنه لا أحد يتصور كم الكذب المحاط الدعاية ضد مصر وضد العرب، والذي يتم الترويج له، مناشدا الشباب المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بألا يكرر لغة العدو، موضحا أن سفير إسرائيل عزمه مرة على العشاء أثناء تواجده سفيرا في الكاميرون. 

وأردف: "واحنا في العزومة كان الأكل ملوش طعم خالص، في الآخر وقف السفير يقول بنحتفل بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر، والجميع اندهش من الموضوع ده، وخلوني أنا أرد عليه، ورديت عليه قولتله متشكر أنك تحتفل بمناسبة مصرية، لأن سيدنا موسى مصري، مولود في مصر، واليهود اللي خرجوا معاه من مصر هم يهود مصر، واللي بعدها أبناؤهم وأحفادهم مسيحيين ومسلمين، ولكن انت من روسيا وألمانيا، وجدودك ملهمش علاقة بفلسطين".  

السفير جمال بيومي الرئيس السيسي القضية الفلسطينية أسامة كمال فلسطين الجيش المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

لامس مواطن حساسة.. حارس عقار يطارد ضحيته فى شارع الهرم

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: التعاطف الغربي الآن مع فلسطين والصور المقدمة للعالم تغيرت

مدير مستشفى العريش: نجحنا في إنقاذ طفلة من بتر أحد أطرافها

مسؤول بشمال سيناء: مطار العريش استقبل 3200 طن من المساعدات الدولية للفلسطينيين

مسئول بشمال سيناء: شفاء 12 حالة من المصابين الفلسطينيين في مصر

طبيبة بمستشفى العريش: متواجدة لتقديم الدعم النفسي للمصابين الفلسطينيين

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة

أم فلسطينية باكية: شبابنا هيفضل موجود وأراضينا هترجع

"ضربوني بصاروخين".. أحد المصابين الفلسطينيين في مصر يكشف معاناة أهل غزة

ترشيحاتنا

حماس تكشف أسباب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في إتمام صفقة الأسرى

البيت الأبيض: مفاوضات جارية مع قطر وإسرائيل بشأن إطلاق سراح الرهائن

الأربعاء.. انتهاء المدة القانونية لتنازل المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

البيت الأبيض يصدم الأمريكيين بشأن رهائن واشنطن المحتجزين لدى حماس

بمواصفات جبارة.. فيفو تطلق رسميا سلسلة هواتفها المميزة Vivo X100

القدرة على التكيف الأبرز.. تعرف على أهداف مشروع قانون تعزيز الزراعة الذكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيرسنج فى البطن.. هيدي كرم تثير الجدل على السوشيال ميديا

بسبب علم المثليين.. جندي إسرائليلي يثير جدلًا من غزة

السبب صادم.. رجل ينهي حياة زوجته وأطفاله الـ 3 بتركيا

العاصفة "ديبي" تضرب أيرلندا وبريطانيا.. شاهد ماذا فعلت؟

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة اهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

اﻟﻤﺰﻳﺪ