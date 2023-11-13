السفير جمال بيومي: مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 عام قبل الميلاد

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي كان يتحدث عن أنه لا توجد أسرة في مصر ليس بها شهداء، في الحروب التي خاضتها مصر، لافتا إلى أن مصر قدمت الكثير في القضية الفلسطينية، وفلسطين هي أمن قومي مصري قبل أن تكون دولة شقيقة.

السفير جمال بيومي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "بيومي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، إذ أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الايوبي حارب من أجل منع الغزو الصليبي، ومن ثم حرب 1948 وما جرى بعدها، ولكن مصر في صدى اختراع جديد وهو النفاق والكذب الذي يحدث في الوقت الحالي في الإعلام الغربي.

وتابع بيومي، أنه لا أحد يتصور كم الكذب المحاط الدعاية ضد مصر وضد العرب، والذي يتم الترويج له، مناشدا الشباب المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي بألا يكرر لغة العدو، موضحا أن سفير إسرائيل عزمه مرة على العشاء أثناء تواجده سفيرا في الكاميرون.

وأردف: "واحنا في العزومة كان الأكل ملوش طعم خالص، في الآخر وقف السفير يقول بنحتفل بذكرى خروج سيدنا موسى من مصر، والجميع اندهش من الموضوع ده، وخلوني أنا أرد عليه، ورديت عليه قولتله متشكر أنك تحتفل بمناسبة مصرية، لأن سيدنا موسى مصري، مولود في مصر، واليهود اللي خرجوا معاه من مصر هم يهود مصر، واللي بعدها أبناؤهم وأحفادهم مسيحيين ومسلمين، ولكن انت من روسيا وألمانيا، وجدودك ملهمش علاقة بفلسطين".