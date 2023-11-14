من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث في أسعار السكر الأبيض.. كيف ردت وزارة التموين؟

هناك تحركات كبيرة وغير مبررة تشهدها أسعار السكر الأبيض، رغم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار، وكشفت بعض الأسعار الغير رسمية، عن ارتفاع أسعار السكر الغير رسمية لدى بعض التجار والموزعين ليسجل الكيلو بين 40 لـ 45 جنية، بينما أعلنت الحكومة عن توافره ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة قبل شهر تقريبا بـ 27 جنيها فقط.

السكر يشهد ارتفاعا مستمرا

ويعد السكر أحد السلع التى تشهد ارتفاعا مستمرا بالسوق حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة.

ومن جانبها، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المتلاعبين بالأسعار، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم 27 لعام 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وتتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات حازمة للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظرا للأهمية الإستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تـم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو .

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال أن المخزون الاستراتيجي من السكر بجمهورية مصر العربية يكفي حتى موعد أبريل 2024 وأنه لا يوجد أي مشكلة في مخزون السكر فلا داعي للقلق، فقد أشار متحدث وزارة التموين أن توجيهات الرئيس السيسي تقتضي ضرورة وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية لمدة ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر وذلك في الفترة المقبلة.

احتياطي مصر من السكر

وأوضح متحدث وزارة التموين أن احتياطي مصر من زيت الطعام يكفي لمدة ثلاثة أشهر وأكثر، أما احتياطي مصر من الأرز يكفيها حتى ثلاثة أشهر وكذلك السكر احتياطي مصر منهم يكفيها حتى شهر أبريل 2024، وقد أشار متحدث وزارة التموين أن ثمن كيلو السكر داخل المجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات فقط هو 27 جنيها وتم تخفيضه ليصبح بهذا السعر بدلا مما كان عليه من قبل التخفيض بسعر 35 جنيه وهو الأمر الذي كان يزعج الكثير من المصريين، فالسكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن أو أي بيت مصري بأي حال من الأحوال.

ارتفعت أسعار السكر، وسط مطالب للحكومة بـضرورة وقف تصديره على غرار البصل ، واكد صناع السكر ان هناك زيادة فى اسعار السكر خلال الأيام الماضية وصلت لنحو 30٪ وتخطى سعر كيلو السكر في السوق المصرية حاجز 40 جنيهاً في حين تؤكد وزارة التموين المصرية على ضرورة تغذية السوق بالسكر المتوفر لدى التجار، وتشير إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً للكيلو.

ويقدر الإنتاج المحلي من السكر في مصر بنحو 2.8 مليون طن سنويا، والاستهلاك يٌقدر بنحو 3.2 مليون طن، حسب بيانات رسمية لوزارة التموين.

وبذلت الحكومة المصرية جهوداً لتقليص الفجوة بين إنتاج السكر وحجم الاستهلاك، وأعلنت وزارة التموين في ديسمبر عام 2021 وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من السكر بتوفير نحو 90 ٪ من الاستهلاك مما يتم إنتاجه محلياً.

جهود الحكومة للتحكم بالأسعار

وقال حسن الفندى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن زيادة أسعار السكر في السوق المصرية غير المبررة، لافتا الى إن سعر الطن في بورصة الأغذية لا يتعدى 24 ألف جنيه للطن ما يعني أن الأسعار المتداولة في السوق غير منطقيه

وأضاف الفندى- خلال تصريحات له، أنه من ناحية الإنتاج والاستهلاك، جميع البيانات والمعدلات مستقرة عند المستوى ذاته، ولم تشهد السوق أي متغيرات أدت إلى ارتفاع سعر السكر لهذا المستوى

وارجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى أن التلاعب فى سعر السكر بالسوق المصرية بسبب ممارسات بعض التجار، غير أن التصدير أيضا يؤثر على العرض والطلب، ويحد من وفرة هذه السلعة الاستراتيجية، ومن ثم يتأثر السعر، وتوقع الفندي انخفاض السعر خلال المرحلة المقبلة بعد أصداء قرار منع التصدير.

واستقرت أسعار السكر السلع الغذائية، مع استمرار تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، ذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الغذائية، ليحصل المواطنون على تخفيضات تتخطى 25%، تلك الخصومات المنفذة لـ دعم الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في ظل ارتفاع المعيشة.

وسجلت أسعار السكر السلع الغذائية، المعلن عنها من قبل الحكومة، تراجعا بنسب تبدأ من 15% وتصل لـ 30%، لتنخفض أسعار السلع استراتيجة بجميع المحلات التجارية والمنافذ، ذلك مع تطبيق مبادرة تخفيض سعر السلع على جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

والجديربالذكر، أن يعد السكر من السلع الضرورية، الذي تطرحه الحكومة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، بـ 27 جنية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر تقريبا، ولكن فجأة زادت الأسعار بشكل كبيرة، ويزداد الطن من 5000 إلى 7000، فبالتالي ارتفع سعر الكيلو إلى 40 أو 45.