بشرى سارة للمواطنين بشأن السكر بدءًا من اليوم.. انتهت الأزمة بهذه القرارات

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية، الذي يبحث عن أسعاره المواطن باستمرار، لتوفير احتياجاته منها، ولذلك تكثر التساؤلات عن أسعار السكر الأبيض، ولذلك تقوم الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية، والتي يقبل عليها المواطنون بكثرة.

ويواصل المواطن البحث عن تحديثات سعر السكر في الأسواق بعدما تم الإعلان عن خفض أسعاره بمنتصف الشهر الماضي ليسجل تراجعا بقيمة 15% استجابة لمبادرة تخفيض أسعار السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

وتحرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية والحد من ارتفاع الأسعار حتى يتم طرح السكر في الأسواق بسعر 27 جنيها للمستهلك، وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم.

خطوة جديدة بشأن السكر

وفي هذا الصدد، شهدت أسعار السكر الأبيض الخام تحركا جديدا بدء منذ منذ نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل السكر أسعار جديدة مقارنة مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وتحرك سعر طن السكر الأبيض الخام إلى نحو بين 40- 42 ألف جنيه، أي أن الكيلو سجل بين 40-42 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة، وهو ما يخالف التوقعات في ظل توافر المعروض من السكر في الأسواق ووجود احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر.

وتستعد وزارة التموين خلال الفترة الحالية، لتطبيق قواعد جديدة لتداول السكر في الأسواق وقامت الوزارة بمطالبة جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم بأن يعامل السـكر الـذي يـتـم طرحه مـن خـلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويـتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وقد ألزمت الوزارة كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المدرج على بطاقة التموين بأن يتم تدوين السعر في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع على أن يكتب باللغة العربية بخط واضح يصعب إزالته في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي، كما أوضحت الوزارة أن ‏المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى إبريل 2024.

وأشارت إلى أن موسم حصاد قصب السكر وبنجر السكر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين، مما ‏يزيد من المخزون الإستراتيجي من السكر.

التفتيش الدورى على الأسعار

وكانت وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

ومع بداية رابع أسبوع على انطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، والتى تشمل 7 مجموعات سلع رئيسية، إذ بدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، والتفتيش الدورى على الأسعار أسبوعيا بالأسواق المختلفة بالمحافظات.

وفي هذا الإطار، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الدولة تحاول السيطرة على أسعار السكر بكل تلك الإجراءات التي تقوم بها من أجل السيطرة على الأسعار بالأسواق المحلية، والسيطرة أيضا على جشع التجار.

وأضاف الفندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن طن السكر تجاوز 35000 جنيها، أي أن الكيلو وصل الى 35 جنيها، وهذا الارتفاع أثر على جميع السلع المرتبطة بالسكر.

وأشارالفندي، إلى أنه يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة المعروض في الأسواق، حتي يتم انخفاض أسعار السكر، ضمن الجهود والاجراءات التي تقوم بها بصورة مستمرة، وحتي يتم تلبية احتياجات المواطنين أيضا.

التموين تزف نبأ سارا

ومن جانبه، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن وزارة التموين أعلنت مؤخرًا عن التعاقد على استيراد 100 ألف طن من السكر الأبيض؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر، التي تعد واحدة من السلع المهمة للبيت المصري، والتعاقدات لدعم المخزون في مصر يطمئن المواطنين.

وأضاف كمال- خلال مصادر إعلامية بالأمس، أن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح معاون وزير التموين، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.

والجدير بالذكر، أن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بأن يكون هناك احتياطي السلع الاستراتيجية من 3 إلى 6 أشهر خلال الفترة المقبلة، واحتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، كما أن سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية المختلفة يبلغ 27 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا قبل تخفيض الأسعار.

ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.