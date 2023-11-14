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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشاركة فى انتخابات الرئاسة حق أصيل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات بشكل عام واجب وطني وحق  لكل مواطن كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وحق أصيل من حقوق الإنسان.

 وأضاف أنه  ليس هناك حدثا في بلد أهم من انتخاب رئيسها ولا يوجد استعداد أكبر من التجهيز للانتخابات الرئاسية.

وأوضح الرشيدي ، فى بيان له، أنه من الواجب الوطني علي كل أبناء الوطن ممارسة الحق في المشاركة السياسية محذرا من  الانسياق وراء الدعوات المغرضة التي تدعوا إلي مقاطعة الإنتخابات و تعمل علي النيل من أمن واستقرار الدولة والتلاحم الشعبي بين أبناء الوطن ، مؤكدا أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية المقبلة ضرورية لأن هذا يرفع الروح المعنوية للشعب المصري، ويحمل الرئيس المقبل مسؤولية أكبر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى ضرورة التحلي بالوعي الكامل بخطورة المرحلة وطبيعة الظروف التي تحياها  البلاد والتي تتطلب من الجميع الالتفاف حول الوطن والمحافظة عليه وعلي مقدراته ، بجانب ضرورة معرفة المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في هذا التوقيت الحرج، بالإضافة إلى ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين وسط إشراف قضائي نزيه ودعوات موجهه لكافة المنظمات الدولية للإشراف على الانتخابات.

ونوه الرشيدي، إلى أن نتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغي للمواطن أن يتنازل عن حقه في التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة في مشهد ديمقراطي يليق بالدولة ومكانتها أمام العالم، موضحا أن نسبة المشاركة في الانتخابات مهمة للغاية لأنها تظهر للخارج قوة تماسك الشعب المصري، وقدرته على الدفاع عن الأمن القومي المصري، رغم ما يحدث في المنطقة.

ولفت النائب إلى أن حزب الشعب الجمهوري يقف خلف مرشحه  المهندس حازم عمر ، ويسانده، مضيفا أن مرشح الحزب لديه برنامج انتخابي متكامل ويشتبك مع مشكلات المواطنين ، بجانب أنه يضع على أولويات اهتماماته قطاعات الاقتصاد والتي تتضمن الصناعة، الزراعة، التجارة، السياحة، الطاقة وأنه يسعى إلى المعالجة الناجزة للتحديات الموجودة بكل قطاع في هذا المحور، مع استثمار رأس المال البشري بهم والحرص على توفير حزمة من برامج الحماية الاجتماعية مع حل المشكلات التي تواجه كل من الصحة، التعليم، التوظيف.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة مجلس الشيوخ البرلمان الانتخابات الرئاسية 2024 ولفت النائب إلى أن حزب الشعب الجمهوري يقف خلف مرشحه المهندس حازم عمر ويسانده مضيفا أن مرشح الحزب لديه برنامج انتخابي متكامل ويشتبك مع مشكلات المواطنين بجانب أنه يضع على أولويات اهتماماته قطاعات الاقتص

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