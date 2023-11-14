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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس شباب المصريين بالخارج يلتقي وزيرة الهجرة لبحث الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

صدى البلد

التقى الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة لتوطيد أطر التعاون بين الوزارة والاتحاد ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقه بنشاط الاتحاد وقضايا المصريين بالخارج وكذلك بحث استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة للتيسير علي المصريين بالخارج.

وأكد الدكتور محمود حسين ، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج ،اليوم الثلاثاء ، أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضائه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسيه وإظهار صورة مصر الحضاريه والتكاتف حول وطننا والقيادة السياسية فى تلك المرحله المهمه من عمر الوطن.

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول المتواجد بها الاتحاد، وأن الهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد هو تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، ومشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.

كما استعرض رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الدور الذي قام به الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، وكذلك التيسيير عليهم خلال أيام الاقتراع.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالدور الكبير الذي تقوم به وزيرة الهجرة وحرصها علي اللقاء، مثمنًا كافة المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين.

وأشار إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سيعمل تحت مظلة وزارة الهجرة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج وأن هذا الاجتماع هو بمثابة او اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد حيث انهم تعهدوا بأن يكون اول اجتماع لهم بوزارة الهجرة ومن ثم فإن هذا الاجتماع يعد بداية حقيقية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.

وأكد رئيس الاتحاد على أهمية ربط شباب الجيل الثاني والثالث بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الزيارات لهم، وبدورها أكدت وزيرة الهجرة أنه تم تنظيم عدد كبير من الزيارات لشباب المصريين بالخارج، حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرًا في هذا الملف، وأيضًا يتم العمل على ربطهم بمصر في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" في مرحلتها الثانية التي تحمل عنوان "جذورنا المصرية" وتستهدف تعريف أبنائنا بجذورهم وهويتهم المصرية والعربية.

ومن ناحيته ثمن النائب سيد سمير نائب  رئيس الاتحاد جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتواجدها على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

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