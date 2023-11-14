تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 23924 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 28993 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10186 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4797 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7028 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 5538 نقطة.