نعتها برسالة مؤثرة .. وفاة خالة إيناس مكي

أعلنت الفنانة إيناس مكي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” عن وفاة خالتها، وقد نشرت صورة تجمعهما.

وقالت إيناس مكي تعليقا على الصورة: الوداع خالتي الحبيبة.. خالتو حنان.. الله يرحمها ويحسن إليها ويدخلها فسيح جناته ويحتسب مرضها وتعبها في ميزان حسناتها يا رب العالمين.

وكشفت الفنانة ايناس مكي عن رأيها في أغاني الراب ومطربينه مؤخرا :' ويجز بحبه جدا ولفت انتباهي، ومستغربتش اللون بتاعه وشدني أنا شخصيا و ماشاء الله الجيل الجديد لقيتهم حافظين كل الجمل ورا بعض".

وتحدثت ايناس مكي عن فكرة مقارنة أغاني شقيقها أحمد مكي وأغاني الراب التي تقدم حديثا خلال حوارها مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلة :' أحمد في أغاني الراب أو التمثيل أو الكتابة في حته لوحده، 3/4 مطربي الراب بيشتروا الكلمات لكن أحمد مكي بتكون فكرته وهو اللي بيكتب الكلمات وأغنية ولعانه كانت إخراجه ودي هتتحسبله إن سكه الاخراج دي أول حد يعملها في مصر هو أحمد.



وتحدثت مكي عن المشاريع التي تتمناها الفترة المقبلة مشيرة أنها تتمنى عمل فيلم سينمائي عن هذا الجيل وعن معاناة السيدة المصرية التي تعاني مع أولادها، ومشاكل الرجال الذين لا يتحملوا المسئولية