نشرة الحوادث| فيديو التحـ.رش والتطاول على فتاتين بجنوب سيناء.. والحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

انتشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقا مقطع فيديو قامت فتاتان بالتقاطه لـ سائح تحرش بهما في جنوب سيناء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام طليقها (فنى صيانة أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) باحتجاز نجلهما (طالب) ، وتكبيل يديه بحبل داخل ورشة نجارة خاصة بزوج المُبلغة الحالى (نجار موبيليا) وقيامه بالتهديد بقتل نجله ونفسه بصاروخ معدنى لوجود خلافات زوجية سابقة بينهما.

أدلى المتهم بإنهاء حياة طفلة شقيقته في الهرم ، باعترافات تفصيلية خلال مناقشة رجال مباحث الجيزة له عقب إلقاء القبض عليه بعد هروبه، حيث قال انه اعتاد التعدي بالضرب على الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات لرغبته في تأديبها وتهذيب سلوكها خاصة بعد غضبه من والدتها التي تخلت عنها وتزوجت من رجل آخر بعد انفصالها عن والد طفلتها.

حفل المنصورية الذي آثار جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي خلال أقل من شهر، فسرعان ما انتشرت مقاطع الفيديو على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة تتحدث عن تعرض مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس الدولية للإعتداء والسرقة بالإكراه في حفلة بإحدى الفيلات على طريق المنصورية، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية وتحقيقات النيابة كشفت الحقيقة كاملة في الواقعة.

أمرت جهات التحقيق بـ عين شمس، حبس سائق توك توك وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإنهاء حياة صاحب محل ألعاب كمبيوتر لسرقة سبائك ذهبية وأموال من داخل محله بعد مغافلته بحجة تصليح جهاز كمبيوتر في عين شمس.